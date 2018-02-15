“المحاسبة”: مرتبات وهمية تنهب المال العام

218TV | رصد إخبارية

قال رئيس ديوان المحاسبة، التابع في لمجلس النواب، عمر صالح، إن ظاهرة إيداع حوافظ مرتبات وهمية بطرق مزورة تتكرر بقصد الاستحواذ والاستئثار بالأموال العامة دون وجه حق.

ودعا صالح في بيان، موجه إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية تكفل وقف الاعتداءات على الأموال العامة، وأن لا تقبل المصارف التجارية حوافظ المرتبات ما لم تكن صحيحة.

وطلب صالح أن يراعى عند إحالة حوافظ المرتبات أن تكون مستوفاة بشكل مطبوع وتحوي الرقم الوطني لصاحب المعاش ومذيلة بتوقيعات المسؤولين على إعدادها، ومختومة بأختام رسمية وموضح شعار جهة العمل المودِعة، مع ضرورة تحديد مندوبين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات لدى المصارف لتأكيد هوية المستلم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية