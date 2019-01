كشفت مصلحة الجمارك الليبية فرع مدينة مصراتة مساء اليوم الخميس عن ” 48 ” حاوية موردة بالاعتمادات المصرفية لميناء مصراتة وجدت بها ” مياه” دون الإفصاح عن هوية الموردين.

وأكدت جمارك مصراتة في ايجاز صحفي اطلعت عليه المتوسط على ضبط 48 حاوية موردة بالاعتمادات المصرفية على انها ” زيت طعام ” و الجزء الاخر ” حليب اطفال ” بميناء مصراتة البحري، حيث تبين عند تفتيش الحاويات بأنها مملوءة بجزء كبير من ” المياه “.

