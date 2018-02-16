ليفربول ينافس بايرن ميونخ وريال مدريد على حارس روما

كتب- محمود السيد

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع البرازيلي أليسون، حارس مرمى روما الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

ووفقا لما نشرته شبكة "سكاى سبورتس" البريطانية، فإن ليفربول في مفاوضات مع روما من أجل التعاقد مع أليسون في الفترة المقبلة.

وأضافت الشبكة أن ليفربول حاول التعاقد مع أليسون في يناير الماضي والريدز يأمل في اقناع روما بالتخلي عن حارسه البرازيلي في الأسابيع المقبلة.

وتابعت الشبكة أن روما يعتقد بأن أليسون واحد من افضل الحراس في أوروبا ويرغب في بيعه مقابل 62 مليون إسترليني (70 مليون يورو) كرقم قياسي في تاريخ النادي ومركز حراسة المرمى.

وأشارت الشبكة إلى أن روما يحاول تمديد عقد أليسون مع الاهتمام الكبير من ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بجانب ليفربول.

وحافظ أليسون على نظافة شباكه في 10 مباريات هذا الموسم من أصل 24، لكنه خارج تشكيلة المنتخب البرازيلي بقرار من المدرب تيتي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا