أتلتيكو مدريد يسحق كوبنهاجن وسقوط أبطال إيطاليا بالدوري الأوروبي

كتب- محمود السيد

سحق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، بأربعة أهداف لهدف ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، التي أقيمت مساء أمس، بملعب "باركن".

وسجل أهداف اللقاء لفريق أتلتيكو مدريد ساؤول بالدقيقة 21 وجاميرو بالدقيقة 37 وجريزمان بالدقيقة 71 وفيتولو بالدقيقة 77، فيما أحرز فيشر هدف كوبنهاجن الوحيد في الدقيقة 15.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في مدريد يوم الخميس المقبل.

وفي باقي المباريات، فاز فريق لايبزيج الألماني على ضيفه نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف وليون على فياريال بنفس النتيجة.

وحقق فريق ستيورا بوخارست اليوناني مفاجأة كبيرة بالفوز على لاتسيو الايطالي بهدف وبنفس النتيجة سيلتك الاسكتلندي على زينت الروسي.

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