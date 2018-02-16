إصابة 38 شرطيا تونسيا في إحداث شغب خلال مباراة كرة قدم

أصيب 38 شرطيا الخميس إثر تعرضهم للرشق بقنابل دخان وحجارة ومقاعد في مباراة لكرة القدم بين فريقي الترجي والنجم الساحلي في العاصمة تونس.

وفاز الترجي على النجم في لقاء "كلاسيكو" تونس على ملعب رادس في ضواحي العاصمة بنتيجة 3-2، لكن المباراة توقفت مرتين بسبب أحداث الشغب.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن "جمهور الترجي" ألقى باشياء على الشرطة. وأشار إلى إصابة 38 شرطيا، نقل 19 منهم إلى المستشفى للعلاج.

هذا النوع من الحوادث ليس جديدا في كرة القدم التونسية، إذ سجلت مشاهد عنف عدة في السنوات الأخيرة.

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