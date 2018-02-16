نيوزيلندا تستعد لوصول الإعصار جيتا الأسبوع المقبل

تستعد نيوزيلندا لمواجهة الإعصار "جيتا" الأسبوع المقبل، بعد أن خلف دمارا واسعا في تونجا وساموا وجنوبي فيجي مؤخرا.

وقالت هيئة الطقس النيوزيلندية في بيان لها اليوم الجمعة: "ما زلنا لا نعرف بالضبط مدى قوة تلك العاصفة".

ومن المتوقع أن تصل "جيتا"، أسوأ عاصفة تضرب تونجا خلال 60 عاما، إلى نيوزيلاندا يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المحتمل أن تتسبب في أضرار كبيرة.

وقالت الهيئة: "بشكل عام نتوقع انقطاعات للتيار الكهربائي وانزلاقات وتساقط أشجار وبعض الفيضانات وربما تدمير بعض المباني، لكن من الصعب تحديد ذلك بشكل واضح".

وكانت نيوزيلندا قد تعهدت بتقديم 2ر2 مليون دولار نيوزيلندى (65ر1 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في جهود التعافي من آثار الإعصار في تونجا وساموا وفيجي.

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