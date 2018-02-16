تعليق العمل في سوق الجمعة لدواع أمنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي، تعليق العمل في سوق الجمعة في بنغازي اليوم بناء على تعليمات غرفة العمليات الأمنية المركزية الكبرى لدواع أمنية.

وأضاف الكاديكي، القرار جاء في هذا التوقيت بعد ما شهدته بنغازي خلال الأيام الماضية من هجمات إرهابية استهدفت المدنيين في مسجدين أثناء وقت الصلاة وخلفت العشرات من الضحايا.

يشار إلى أن سوق الجمعة هو أحد الأسواق التقليدية في مدينة بنغازي ويعمل الباعة في السوق يوم الجمعة فقط ومنذ الصباح الباكر وحتى صلاة الجمعة، حيث يعرض التجار بضائعهم في ساحة مفتوحة في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي.

وتباع في السوق الطيور والملابس والمواد المستعملة والخردوات بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، ويتسبب السوق في ازدحام في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي صباح يوم الجمعة.

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