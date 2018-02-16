وزارة الاقتصاد الليبية تشارك في افتتاح معرض “صنع في سورية”

أخبار ليبيا 24 – خاص

شاركت وزارة الاقتصاد والصناعة لدي الحكومة الليبية المؤقتة، أمس الخميس، في إفتتاح معرض “صنع في سورية” التخصصي، الذى يُقام على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 300 شركة سورية ، لمدة 4 أيام، وذلك بحضور 800 رجل أعمال ومستوردين من 14 دولة عربية .

وتأتي المشاركة الليبية تأكيدا على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتجسيدا لآفاق التعاون الواعدة، حيث يستضيف إتحاد المصدرين السوري عدد76 تاجر ليبي.

ومن المقرر أن يتم خلال زيارة الوفد الليبي المُشكل من وزارة الإقتصاد وهيئة الاستثمار ولجنة إعمار مدينة بنغازي ومجلس الاعمال الليبيين ببنغازي تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين الليبي والسوري لبحث عقد لقاءات منتظمة في البلدين بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ودعم العلاقات الاقتصادية الليبية و سورية في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة للمنتجات السورية في الأسواق الليبية لزيادة الصادرات السورية إلى ليبيا.

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