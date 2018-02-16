الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة تشارك في معرض صنع في سورية بدمشق

دمشق 16 فبراير 2018(وال)- شاركت أمس الخميس وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة في افتتاح معرض “صنع في سورية” التخصصي، الذي يُقام على أرض مدينة المعارض في دمشق بمشاركة 300 شركة سورية، ويستمر 4 أيام، وذلك بحضور 800 رجل أعمال ومستوردين من 14 دولة عربية.

وتأتي المشاركة الليبية تأكيدا على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتجسيدا لآفاق التعاون الواعدة. ويستضيف إتحاد المصدرين السوري عدد 76 تاجر ليبي.

هذا ومن المقرر أن يتم خلال زيارة الوفد الليبي المُشكل من وزارة الاقتصاد وهيأة الاستثمار، ولجنة إعمار مدينة بنغازي، ومجلس الأعمال الليبيين ببنغازي؛ تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين الليبي والسوري، لبحث عقد لقاءات منتظمة في البلدين بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ودعم العلاقات الاقتصادية الليبية و السورية في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة للمنتجات السورية في الأسواق الليبية لزيادة الصادرات السورية إلى ليبيا.(وال- دمشق) أ ف / س ع

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