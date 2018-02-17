مواطن يسلم أسلحة كانت بحوزته إلى الجيش الليبي

قام أحد المواطنين بمنطقة العزيات غرب جنوب طبرق ويدعى “عقوب العبيدي بتسليم أسلحة من نوع “اربعطاش ونص ،ودوشكا” إلى سرية الأسناد الصحراوي بالقوات المسلحة المتمركزة في منطقة المخيلى .

وطالب اعقوب كل “من يملك ولديه اسلحة بضرورة تسليمها الى قوات الجيش” كما وجه رسالة الى المشائخ والاعيان بـ”رفع الغطاء الاجتماعي عن كل الخارجين عن القانون”.

هذا ويخضع الجيش الليبى بشرق البلاد و غربها و جنوبها حرباً ضد التشكيلات و التنظيمات الإرهابية المختلفة والخارجه عن القانون .

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