يريد اللعب بجاوره.. كريستيانو رونالدو يعطي الضوء الأخضر لنيمار

كتب- محمود السيد

يعتقد البرازيلي نيمار دا سليفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن مستقبله في ريال مدريد الإسباني، بعد الاستقبال الرائع في ملعب "سانتياجو برنابيو" من جماهير الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نيمار يقتنع بأن مستقبله في كرة القدم في برنابيو باللعب لريال مدريد بعد كل الأمور الإيجابية التي حدثت له يوم الاربعاء الماضي، مع فريقه باريس سان جيرمان، أمام البلانكوس، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، من الجماهير والموظفين في النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة، أن عملية انتقال نيمار لريال مدريد في الصيف المقبل، صعبة لكنها ستكون أقل صعوبة في صيف 2019.

وأكدت "ماركا"، إلى أن كريستيانو رونالدو، لا يمانع في اللعب بجوار نيمار في ريال مدريد بالفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البرازيلي لا يريد زيادة في راتبه.

وكان نيمار انتقل لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

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