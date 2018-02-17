دفاع المؤقتة تهنئ الشعب الليبي بذكرى 17 فبراير

هنأت وزارة الدفاع في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم السبت، الشعب الليبي بمناسبة ذكرى السابعة لثورة 17 فبراير .

وقالت وزارة الدفاع في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،“ابتهاجاً لما حققه أبناء الوطن في ثورة 17 فبراير المجيدة، تتقدم وزارة الدفاع بالحكومة الليبية المؤقتة، بأسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة التي شكلت نقطة فاصلة في تاريخ ليبيا وبداية عصر جديد” .

وأضافت الوزارة – في بيانها – “إذ تهنئ وزارة الدفاع وجميع منسبيها، كافة أبناء الشعب الليبي العظيم بحلول الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير، وتتمنى أن يعم الأمن والأمان والسلام كافة ربوع الوطن، وأن يهنأ المواطن بحياة كريمة داخل بلاده” .

وترحمت الوزارة على أرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل تحرير الوطن، في معارك الشرف والكرامة بداية من 17 فبراير، وحتى معارك الحرب ضد الإرهاب .

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