صالح يهنئ الليبيين بمناسبة الذكرى الـ7 لـ”ثورة فبراير” ويصرح: “ثورة” فبراير لم تحقق أهدافها

ليبيا – قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في بيان له التهنئة للشعب الليبي بمناسبة مرور الذكرى السابعة لـ”ثورة 17 فبراير” التي قال أنها “ثورة قام بها الشعب الليبي من أجل أن يتحقق التطور والازدهار في ليبيا بشتى المجالات”.

المستشار صالح أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه اليوم السبت أن ثورة فبراير لم تحقق أهدافها حتى الآن بسبب من سرق ثورة الشعب من أصحاب الأجندة ودعاة الفوضى والإرهاب ، مبيناً أن الشعب الليبي الأصيل في كل أنحاء ليبيا يسعى جاهداً من أجل محاربة الإرهاب والفوضى في بلاده ليتحقق الأمن والأمان والاستقرار ولتترسخ دولة المؤسسات والقانون .

وأضاف بأن تحقيق تلك الاهداف سيتم بفضل القوات المسلحة العربية الليبية وسواعد شبابنا وحكمة حكمائنا وعقلائنا ومثقفى ليبيا ، مترحماً في هذه المناسبة التى وصفها بـ”العظيمة” على أرواح شهداء الوطن وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ودعا رئيس مجلس النواب للاهتمام بالجرحى وبعائلاتهم وعائلات الشهداء، مضيفاً :” كما ندعو كل فئات الشعب الليبي أن تساهم مساهمة فاعلة في المصالحة الوطنية الشاملة وان نحكم العقل والمنطق في العمل من أجل استقرار الأوضاع في البلاد في كل المجالات لينعم الليبيون بوطنهم وخيرات بلادهم وبالأمن والأمان” .

وطالب صالح في ختام بيانه بالسعي الى لم الشمل وأن نكون صفاً واحداً من أجل ليبيا وأن نتصالح ونتجاوز الخلافات ، معتبراً أن التنازل والتسامح من أجل ليبيا نصر وشجاعة يجب أن يقوم بها من هو وطني وشجاع وتمنى التقدم والرخاء والازدهار لليبيا .

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