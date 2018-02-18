مادورو يعلن عن إجراء مناورات عسكرية أواخر فبراير

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس السبت عن مناورات عسكرية ستجرى يومي 24 و25 فبراير يشارك فيها أيضا مدنيون بهدف تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد ضد التهديدات الخارجية المحتملة.

وقال مادورو في بيان "لقد أمرت القوات المسلحة بالاشتراك مع شعبنا، في اتحاد مدني عسكري، بإجراء مناورات اندبندنسيا العسكرية 2018، (يومي) السبت 24 والأحد 25 فبراير".

وأوضح أن هذه المناورات السنوية ستعمل على "تحسين كفاءة المعدات وحركة القوات والدبابات والصواريخ والطائرات والمروحيات" وتعزيز "الروح الوطنية".

وجاء الإعلان عن مناورات العام 2018 غداة اتهامات أطلقها مادورو ضد كولومبيا.

وكان الرئيس الفنزويلي اتهم الجمعة الجيش الكولومبي بتدريب فنزويليين بهدف القيام باستفزازات تؤدي إلى اندلاع نزاع مسلح بين البلدين.

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