إطلاق حملة نظافة في مستشفى الجمهورية في بنغازي

اطلقت ادارة مستشفى الجمهورية بنغازي حملة نظافة في اقسام الاشعة وقسم العلاج الطبيعي ومصرف الدم ومعمل التحليل ومكتب التوثيق والمعلومات وقسم الاتصالات والمعلوماتية ومبنى الإدارة الطابق العلوي والمكتبة الطبية بمبنى التخصصات وبعض الاقسام الاخرى بالمستشفى.

ومنذ اقفال مستشفى الجمهورية عام 2014 بسبب الحرب على الارهاب باشر طاقم المستشفى عمله بقسم الولادة واقسام الباطنة وبعض الاقسام الاخرى بمركز بنغازي الطبي وباشر طاقم قسم الجلدية العمل بمبنى بقسم الجلدية والامراض السارية بمنطقة الحدائق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية