المريمي يكشف موعد الانتهاء من قانون الاستفتاء على الدستور

قال المستشار السياسي لرئاسة مجلس النواب الليبي السيد فتحي المريمي إن قانون الاستفتاء سيتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة ،مشيرا أنه تمت إحالة قانون الاستفتاء على الدستور إلى لجنة التشريعات للنظر في الملاحظات التي أخذت عليه من أجل النظر فيها.

وأوضح المريمي في تصريحات صحافية، أنه بعد انتهاء اللجنة من عملها، سيتم عرض القانون على الجلسة العامة، لافتا إلى أن قانون الاستفتاء سيتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية فائز السراج قد دعا إلى الإسراع بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور.

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