في ذكرى تأسيس الإتحاد المغاربي… «السراج» يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري

عين ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيس الإتحاد المغاربي الذي يصادف 17 فبراير من كل عام و ذلك بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد الرئيس الجزائري في برقيته تمسك بلاده بالاتحاد المغاربي باعتباره خياراً استراتيجياً ومطلباً شعبياً، مؤكدًا حرص الجزائر على تنشيط هياكله بما من شأنه الاستجابة لطموحات الشعوب المغاربية إلى المزيد من الوحدة والتكامل والاندماج.

وتمنى رئيس الجزائر في برقية التهنئة الموجهة لرئيس المجلس الرئاسي أن يحقق للشعب الليبي موصول النماء والازدهار في كنف الأمن والاستقرار، داعيًا إلى استحضار ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار.

وقال الرئيس بوتفليقه أن المناسبة ” تستدعي التمعن في مسيرة الإتحاد وتقييمها بغية مراجعة منظومة العمل القائمة وتطويرها، حتى يصبح الإتحاد المغاربي تجمعًا وازنًا وفاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي”.

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