السفير البريطاني لدى ليبيا يؤكد دعم بلاده لانجاح مسار التوافق في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ، الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس سعادة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا الجديد فرانك بيكر يرافقه نائب السفير انجز ماكي والسكرتير الأول جونثان ورغن وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي.

وعبر السفيرالبريطاني في بداية الاجتماع عن سعادته بلقاء الرئيس واستلام مهامه في ليبيا التي ترتبط مع بريطانيا بعلاقات صداقة وتعاون.

وأكد بيكر على دعم بريطانيا لجهود الرئيس لإنجاح مسار التوافق في ليبيا، مجددا إلتزام بلاده بالعمل على دعم خطة المبعوث الاممي غسان سلامة والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، واستعدادها لتقديم المساعدة اللأزمة لتحقيق ذلك.

من جانبه رحب السراج بالسفير البريطاني متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، داعياً إلى مساهمة بريطانية أكبر في حل المختنقات السياسية والاقتصادية، متمنياً عودة سريعة للسفارة البريطانية للعمل بكافة طواقمها من العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي.

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