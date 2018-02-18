إعادة افتتاح مكتب إصدار القوارشة بمصلحة الأحوال المدنية

بنغازي 18 فبراير 2018 (وال) – أعادت الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية افتتاح مكتب السجل المدني القوارشة بمدينة بنغازي بعد إغلاق دام لمدة عامين لوقوعه بمنطقة الاشتباكات .

وأكد رئيس مصلحة الاحوال المدنية الأستاذ محمد بالتمر أن افتتاح مكتب القوارشة يأتي ضمن خطة عمل بإعادة كل مكاتب المصلحة المتوقفة في كل ربوع ليبيا لتستمر في تقديم خدماتها لكافة الليبيين دون استثناء .

وأشار بالتمر إلى أن المصلحة تعمل بشكل دؤوب عن طريق فرق عمل منظمة للحفاظ على قاعدة بيانات الليبيين من العبث والتزوير وفق آلية عمل منظمة وبإشراف نخبة من المستشارين والفنيين من الكفاءات الوطنية.

وأضاف أن قاعدة البيانات سليمة وبعيدة كل البعد من أن تطالها أي شُبهات . (وال – بنغازي) ع م

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