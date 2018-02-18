اجتماع لجنة التواصل والاعداد للاجتماع البرقاوي الوطني

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناشط السياسي علام الفلاح أن الدعوة إلى إقامة ” المؤتمر البرقاوي الوطني ” جاءت بعد أن تنادى لإقامته من قبل عدد من الشخصيات والمنظمات والتكتلات السياسية والوان طيف مختلفة .

وأضاف الفلاح، أن فكرة إقامة المؤتمر أصبح لها داعمين وتدخلت مجموعات سياسية وأفراد نشطاء سياسيين وتبنوا الموضوع وبعضهم نواب في البرلمان وعمداء بلديات .

وأشار الفلاح إلى أن اليوم الأحد تم تنظيم اجتماع تقابلي للجنة الاعداد للمؤتمر يضم اعضاء من مجلس النواب ونشطاء سياسيين ومنسقي لبعض التجمعات السياسية المراة والشباب لتجهيز صياغات واضحة واعلان رسمي وتوجيه الدعوات للمعنيين بالحضور.

وأكد الفلاح أنه لم يتم تحديد موعد المؤتمر ومن المتوقع إقامته خلال شهر من تاريخ اليوم .

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