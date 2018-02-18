السفير البريطاني يؤكد دعم بلاده لجهود السراج لإنجاح مسار التوافق في ليبيا

ليبيا- إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمقر المجلس في العاصمة طرابلس بسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا الجديد فرانك بيكر يرافقه نائب السفير انجز ماكي والسكرتير الأول جونثان ورغن.

وتم خلال اللقاء الذي عقد يوم الخميس بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي وبحضور وكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي والمستشار السياسي للسراج طاهر السني، بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي.

السفير البريطاني عبر في بداية الاجتماع عن سعادته بلقاء السراج واستلام مهامه في ليبيا التي ترتبط مع بريطانيا بعلاقات صداقة وتعاون.

وأكد على دعم بريطانيا لجهود السراج لإنجاح مسار التوافق في ليبيا، مجدداً إلتزام بلاده بالعمل على دعم خطة المبعوث الأممي غسان سلامة والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق ذلك.

ومن جانبه رحب السراج بالسفير البريطاني متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.

السراج دعا إلى مساهمة بريطانية أكبر في حل المختنقات السياسية والاقتصادية، متمنياً عودة سريعة للسفارة البريطانية للعمل بكافة طواقمها من العاصمة طرابلس.

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