المسماري يكشف النقاب عن دور سلامة في ليبيا

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري بأن دورالمبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة داخل البلاد هو دور سياسي فحسب و ليس أمني .

وأوضح المسماري، في تصريحات مرئية،أن مهمة سلامة في ليبيا تتجسد في وضع الأطراف الليبية على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي ، وكذلك تعديل اتفاق الصخيرات ووضع خارطة الطريق مقبولة لكل اللليبين .

وتابع المسماري قائلا أن دور سلامة في ليبيا ليست له أية علاقة باية توجهات امنية، قائلا “أن ليبيا يحميها و يدافع عنها جيش قوي و قوات خاصة و التي تعد الجهة الوحيدة المنوطة بالوضع الامني داخل البلاد”

و في سياق متصل ، طالب المسماري المجتمع الدولي و الدول المجاورة بمساندة الجيش في حماية حدودها مع ليبيا منعا لتسلل أية عناصر إرهابية و للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

