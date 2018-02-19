رصد l المتوسط :
قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري بأن دورالمبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة داخل البلاد هو دور سياسي فحسب و ليس أمني .
وأوضح المسماري، في تصريحات مرئية،أن مهمة سلامة في ليبيا تتجسد في وضع الأطراف الليبية على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي ، وكذلك تعديل اتفاق الصخيرات ووضع خارطة الطريق مقبولة لكل اللليبين .
وتابع المسماري قائلا أن دور سلامة في ليبيا ليست له أية علاقة باية توجهات امنية، قائلا “أن ليبيا يحميها و يدافع عنها جيش قوي و قوات خاصة و التي تعد الجهة الوحيدة المنوطة بالوضع الامني داخل البلاد”
و في سياق متصل ، طالب المسماري المجتمع الدولي و الدول المجاورة بمساندة الجيش في حماية حدودها مع ليبيا منعا لتسلل أية عناصر إرهابية و للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
The post المسماري يكشف النقاب عن دور سلامة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.
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