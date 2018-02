المسماري يوضح التنسيقات الأمنية المصرية في معارك درنة

رصد l المتوسط :

أوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري أن المعارك التي يقودها الجيش لدحر الجماعات الإرهابية من درنة تتم خارجها نظرا لطبيعة المدينة من ناحية التراث الأثري و مايحويها من كنوز ومعالم تاريخية يتوجب حمايتها من الدمار .

و قال المسماري ، خلال تصريحات مرئية، بأن خطي معارك درنة و تقدم الجيش للقضاء على البؤر الإرهابية تسير على نحو جيد ، مؤكدا بأن هناك خطة موضوعة من قبل القوات المسلحة من أجل تحرير درنة من براثن الإرهاب .

و في ذات السياق ، نفي المسماري الأخبار المتداولة بشأن تدخل الجيش المصري في الحرب داخل مدينة درنة ، مثمنا الجهود المصرية في مساندة الجيش الليبي.

و أوضح المسماري بأنه تم التنسيق مع القوات الميلحة المصرية من أجل تأمين الحدود مع درنة وذلك لمنع هروب العناصر الارهابية من المدينة و أيضا لقطع أية امدادات يمكن أن تأتي للإرهابين عبر الحدود المصرية الليبية.

