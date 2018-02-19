ريال مدريد ينتقم من بيتيس بخماسية في الدوري الإسباني

كتب- محمود السيد

فاز فريق ريال مدريد على مضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف لثلاثة ضمن مباريات الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإسباني التي أقيمت اليوم.

افتتح ماركو أسينسيو التهديف لريال مدريد في الدقيقة 11 من رأسية متقنة، قبل أن يسجل الجزائري عيسي ماندي هدف التعادل لبيتيس بالدقيقة 33.

وسجل ناتشو فيرنانديز عن طريق الخطأ الهدف الثاني لريال بيتيس بالدقيقة 37، قبل أن يحرز سيرجيو راموس هدف التعادل للفريق الملكي بالدقيقة 50.

وتقدم ريال مدريد عن طريق ماركو أسينسيو بعد تحويله لعرضية داني كارفخال بالدقيقة 59، وهو الهدف الـ6000 لريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني منذ الظهور الأول لفريق الملكي في 1928.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد من تسديدة من داخل المنطقة بالدقيقة 69.

وقلص سيرجيو ليون النتيجة لريال بيتيس بالدقيقة 84 بعد استغلاله عرضية رائعة من جونيور فربيو.

وأحرز البديل كريم بنزيما الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 92 بعد تمريرة رائعة من لوكاس فاسكيز.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ45 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيتيس عند النقطة 33 بالمركز التاسع.

وانتقم ريال مدريد من خسارته في الذهاب من ريال بيتيس بهدف على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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