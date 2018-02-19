وفاة عازف الكمان الفرنسي الشهير ديدييه لوكوود

توفي عازف الكمان ومؤلف موسيقى الجاز الفرنسي الشهير ديدييه لوكوود عن 62 عاما الأحد، في باريس، إثر إصابته بأزمة قلبية، كما أعلن وكيل أعماله لوكالة فرانس برس.

وقال المنتج كريستوف ديغيل في بيان، إن "زوجته وبناته الثلاث وعائلته ووكيل أعماله ومعاونيه والشركة المنتجة له يعلنون بمزيد من الأسى رحيل ديدييه لوكوود".

وفاجأت وفاة لوكوود الوسط الفني لاسيما أنه شارك مساء السبت في إحياء حفل موسيقي في قاعة بلوميه لموسيقى الجاز في باريس.

والراحل متزوج من السوبرانو الفرنسية باتريسيا بوتيبون.

ويعتبر لوكوود من أشهر عازفي الكمان ومؤلفي موسيقى الجاز في فرنسا، وقد ذاعت شهرته في العالم ولديه في رصيده حوالي 4500 حفل موسيقي وأكثر من 35 تسجيلا.

وولد ديدييه لوكوود في 11 فبراير 1956 في كاليه (شمال) في كنف أسرة فرنسية-إسكتلندية لأب يعمل مدرسا للموسيقى، وقد بدأ بالعزف على آلة الكمان منذ السابعة من العمر لينضم في سن السابعة عشرة إلى فرقة ماغما التي كانت تعتبر في حينه أبرز فرقة لموسيقى الروك التقدمي في فرنسا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا