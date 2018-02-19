السراج يحدد منتصف مارس موعدا نهائيا لتسليم 120 سيارة إسعاف لمناطق ليبيا

حدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، منتصف مارس المقبل موعدا نهائيا لتسليم 120 سيارة إسعاف لمناطق ليبيا.

وأكد السراج خلال لقائه مدير جهاز الإسعاف المكلف، مصطفى كريمة، ومدير إدارة الإسعاف الطائر، عبد الكريم سنان، الأهمية القصوى لعمل الإسعاف بمجاليه، وضرورة تحسين خدماته.

وطالب بإبلاغ مسؤولي الجهاز بالمنطقتين الشرقية والجنوبية بإتمام إجراءات تسلم السيارات، وإعداد تقرير عاجل عن أوجه الصرف لما تم اعتماده لصيانة طائرات الإسعاف الطائر، وأن يقوم الجهاز بتقديم توصيات لمتطلبات تطوير الأداء، شاملا لعمليات الصيانة.

وبين رئيس المجلس الرئاسي، أن الحكومة تعمل على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بصفة عامة، التي يعد الإسعاف أحد عناصرها المهمة.

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