مضايقات أمنية تنهي مظاهرة بطرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

قالت مصادر لـ “قناة ليبيا”، إن المظاهرة التي نظمت اليوم من قبل حراك التاسع عشر من فبراير، ضد الفساد قد تم فضها، بعد أن تعرض منظموها لمضايقات أمنية.

وكان الحراك قد نظم صباح اليوم وقفة احتجاجية بميدان الجزائر، وسط العاصمة طرابلس، بسبب تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية منظمو الحراك، إلى جانب عشرات المواطنين، الذين رفعوا شعارات تندد بغلاء الأسعار، وانعدام السيولة المالية في المصارف، وانهيار قيمة الدينار الليبي، ومعاناة النساء الليبييات أمام المصارف.

هذا وطالب منظمو المظاهرة، الجهات الرقابية بمحاسبة الفاسدين، إضافة إلى مطالبة الجهات التشريعية، والمؤسسات المالية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، باتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

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