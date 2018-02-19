هذا ما قاله افحيمة بشأن نازحي تاورغاء

أعلن مقرر لجنة النازحين والمهجرين بمجلس النواب صالح افحيمة أن وفدا من اللجنة قام بزيارة أهالي تاورغاء المقيمين بمخيم قرارة القطف شرقي بني وليد.

وقال افحيمة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن أعضاء الوفد التقوا أعيان ومشائخ و أبناء قبيلة الحسون الذين أكدوا على الدور الاجتماعي للقبائل الليبية في رأب الصدع بين تاورغاء و مصراته .

وأضاف افحيمة أن الزيارة تأتي دعما لحق أبناء تاورغاء في العودة لمدينتهم.

وأشار إلى أن الوفد ضم النواب جاب الله الشيباني وحسن الزرقاء بالإضافة إلى عميد بلدية هراوة محمد هيبة وعميد بلدية تاورغاء عبد المولى عظومة ومدير امن السدرة العقيد عبدالسلام عبد الحفيظ ومدير امن سرت العقيد معيوف الفرجاني و أعيان قبائل الحسون واولاد سليمان و العمامرة.

يشار إلى أن نازحي تاورغاء في قرارة القطف دخلوا اسبوعهم الثالث في العراء بعد أن منعهم مسلحون تابعون للمجلس الرئاسي من دخول مدينة تاورغاء فاضطروا للإقامة في مخيم قرارة القطف رغم أن رئيس المجلس فائز السراج كان حدد الأول من فبراير الجاري موعدا لعودتهم.

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