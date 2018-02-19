إعادة تنسيب أكثر من 18 ألف شاب في طبرق والمناطق المجاورة

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، مسعود صوة، عن اعتماد إعادة تنسيب أكثر من ثمانية عشر ألف شاب في طبرق والبلديات المجاورة لها.

وأوضح صوة خلال اجتماع عقده في طبرق مع عميد البلدية، ومدير مكتب العمل، أن الوزارة تسعى لحل مشاكل التعيينات في بلدتي الساحل والقبة، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة تسعى لإعداد ميزانية للرواتب الخاصة بهؤلاء المنتسبين في بلدية طبرق.

يذكر أن الشباب المشمولين بالتعيينات الأخيرة بمدينة طبرق، نظموا عدة اعتصامات أمام مقر مجلس النواب في وقت سابق للمطالبة بصرف مرتباتهم.

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