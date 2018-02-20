كأس الاتحاد| ويجان يُحقق المُفاجأة ويُقصي مُتصدر البريميرليج

حقق فريق ويجان أتليتيك فوزًا مُفاجئًا على مانشستر سيتي، بهدف نظيف، في المُباراة التي جمعتهما في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

السيتي، مُتصدر البريميرليج، استحوذ على مُعظم مُجريات المُباراة، لكن دون فاعلية حقيقية على المرمى، ​ليخطف ويجان اللقاء بهدف عن طريق ويل جريج في الدقيقة 79، الذي انفرد بمرمي السكاي بلوز ووضعها بهدوء على يسار الحارس التشيلي، كلاوديو برافو.

بتلك النتيجة تأهل ويجان، الذي يلعب في الدرجة الأدني «تشامبيون شيب»، لدور الـ8 للبطولة العريقة، بجانب أندية تشيلسي، ليستر، ساوثهامتون، برايتون، مانشستر يونايتد.

على أن تُعاد لقاءات سوانزي أمام شيفلد وتوتنهام أمام روشديل، الثلاثاء والأربعاء على الترتيب.

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