4 فرق لم تخسر في أوروبا

كتب- محمود السيد

يتواجد 4 فرق في الدوريات الأوروبية لم تتعرض لخسارة واحدة حتى الآن بعد خروج دينامو زغرب الكرواتي من القائمة أمس بخسارته من هايدوك سبليت بهدف.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة في إسبانيا ولينكون من جبل طارق وبلزن من جمهورية التشيك وبورتو من البرتغال هى الفرق، التي لم تتجرع الخسارة في بطولة الدوري حتى الآن.

لعب برشلونة 24 مباراة في الدوري الإسباني (فاز في 19 وتعادل في 5 مباريات دون خسارة واحدة)، في صدارة الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

بينما فريق لينكولن من جبل طارق، الذي يقود الأوروجوياني جوليو ريفاس بعد مرور 12 جولة من بطولة الدوري فاز في 11، وتعادل في مباراة واحدة، سجل 31 هدفًا واستقبل 3.

بالمقابل فريق بلزن من التشيك لعب 19 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 17، وتعادل في مباراتين، وسجل 34 هدفا، واستقبل 5 أهداف، ويتصدر البطولة بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق سيجما أولوموتس.

وأخيرًا فريق بورتو الذي يحمي عرينه ايكر كاسياس حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 4 بعد مرور 22 جولة من الدوري البرتغالي، ويتصدر البطولة بفارق نقطتين عن بنفيكا، حامل اللقب في السنوات الثلاث الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا