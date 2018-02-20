رئيسة حكومة بريطانيا تأمر بمراجعة نظام المصروفات الجامعية

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مساء أمس الإثنين، إنه ينبغي للجامعات البريطانية أن تقدم للطلاب شيئا قيما مقابل أموالهم، وذلك في معرض تدشينها عملية مراجعة قد تسفر عن تقليل المصروفات وتعيد المنح في محاولة لجذب الناخبين الشباب الذين ساهموا في معاقبة حزبها في انتخابات العام الماضي.

وفي كلمة هدفها إظهار أن برنامجها لبريطانيا أكبر من مجرد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قالت ماي، إنها لا تريد فقط النظر في تمويل التعليم، ولكن أيضا إيجاد سبل لزيادة الوعي بأهمية الدراسات الفنية لإعداد البلاد للحياة بعد الخروج من الاتحاد في عصر التقنيات المتقدمة.

وقالت في إحدى كليات مدينة ديربي في شمال إنجلترا "لدينا الآن، واحدة من أغلى نظم التعليم الجامعي في العالم"، مشيرة إلى أنها لديها نفس القلق الذي يشعر به الطلاب والمسئولون عنهم.

وأضافت قائلة، إن "المراجعة ستنظر حاليا في كل ما يتعلق بسبل مساهمة الطلاب والخريجين في تكلفة دراساتهم".

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