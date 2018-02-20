المدار تعلن انقطاع خدماتها في بعض مناطق العاصمة

أعلن مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بشركة المدار للاتصالات يوسف بديري، الثلاثاء، انقطاع خدمة المدار في بعض مناطق العاصمة طرابلس منذ أمس الإثنين.

وأضاف بديري في تصريح لليبيا الخبر، أن انقطاع الخدمة يعود إلى وجود مشكلة فنية في الوصلات الناقلة لخدمات الشبكة، والمؤجرة من شركة هاتف ليبيا، وهذا يعني أن ليس للشركة أية علاقة بإصلاح العطل.

وأوضح مدير مكتب الإعلام ، أن شركة هاتف ليبيا لم تخاطب الشركة ببدأ صيانة العطل حتى اللحظة، مؤكدا أن أكثر المناطق التى انقطعت بها خدمات الشركة، هي مناطق وسط العاصمة.

وكانت شركة المدار التابعة للشركة الوطنية القابضة للاتصالات، قد أعلنت في نهاية العام الماضي عن انطلاق خدمة الجيل الثالث، تحمل باقات إنترنت جديدة لمشتركيها.

وتشهد الاتصالات في ليبيا انقطاعات متكررة على خاصة في مناطق جنوب ليبيا، الأسباب مختلفة، تتمثل في أعمال حفريات وانقطاعات لكوابل الألياف البصرية.

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