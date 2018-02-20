الرئاسي ينهي مهام هيئة النزاهة العسكرية وإصلاح الجيش

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بإنهاء مهام هيئة النزاهة العسكرية وإصلاح الجيش المشكلة سابقا بقرار من المؤتمر الوطني العام.

ونص القرار على إنهاء مهام اللجنة المذكورة التي يرأسها العميد عبدالعزيز الأشقر وطلب منه إخلاء المبنى الذي تشغله الهيئة

يذكر أن الأشقر تمت إقالته من رئاسة الاستخبارات العسكرية ضمن مجموعة من العسكريين من مدينة مصراتة من بينهم رئيس الأركان العامة والحسابات العسكرية.

وكان المؤتمر الوطني العام أصدر القرار رقم ( 17) 2013 ، بشأن تشكيل هيئة تحت مسمى “النزاهة العسكرية وإصلاح الجيش الليبي”.

ويهدف المؤتمر من تشكيل الهيئة إقصاء ضباط وأفراد الجيش الليبي الذين ساندوا النظام السابق ماديا أو معنويا بحسب القرار.

وسبق أن أصدرت الهيئة قرارات تقضي بفصل 978 ضابطا وعسكريا قالت إنه ثبت تورطهم في القتال بالجبهات ، وحصولهم على نوط الجرحي ، وهو وسام منحه النظام السابق للعسكريين الذين حاربوا في صفه.

كما أوصت الهيئة رئاسة أركان الجيش الليبي في 2013 باستبعاد ألف ضابط بالجيش للتقاعد العسكري الإجباري ، من بينهم قيادات عسكرية بارزة وهو ما نفذته رئاسة الأركان آنذاك على الفور.

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