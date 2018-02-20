السويحلي لـ سلامة : ندعم الذهاب الى انتخابات وفقاً لأسس دستورية صحيحة

ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والوفد المرافق له بحضور النائب الثاني للرئيس ومقرر المجلس ورئيس لجنة تعديل الإتفاق السياسي في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الدولة سبل دفع العملية السياسية والخروج من حالة الجمود القائمة من خلال خطوات عملية واضحة المعالم في ظل العراقيل والتحديات التي تواجه العملية الدستورية والسياسية برمتها.

وناقش المجتمعون مستجدات تعديل الإتفاق السياسي وآلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد بما يضمن تحقيق توافق وشراكة كاملة بين مجلسي النواب والدولة.

وبدوره أكد السويحلي على أن المجلس كان من أوائل الداعمين للذهاب نحو انتخابات عامة ولكن وفقاً لأسس دستورية و تشريعية و سياسية صحيحة تضمن عدم العودة بالبلاد إلى المربع الأول.

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