مصلحة المطارات تتوقع استئناف الرحلات إلى مطار تمنهنت الشهر الجاري

توقعت مصلحة المطارات الليبية، أن يستأنف مطار تمنهنت الدولي، جنوب البلاد، الرحلات نهاية فبراير الجاري، وفق تقارير أعده فريق العمل المشكل من المصلحة.

وأوضحت المصلحة اليوم الثلاثاء، أنها شكلت فريق عمل مطلع فبراير الجاري يتولى مهمة تقيم المطار، والوقوف على احتياجاته، وتحديد الموقف التشغيلي والأمني، حتى يتم إعادة تيسير الرحلات الداخلية وتخفيف معاناة التنقل على أهل الجنوب.

وأضافت المصلحة، في بيان تحصل ليبيا الخبر على نسخة منه، أنها قامت بإجراءات تصحيحيه فيما يخص المرحلة الأولى المتعلقة بمطار تمنهنت، مؤكدة أنها ستخاطب شركات الطيران لاستئناف تشغيل المطار، في ساعات النهار كمرحلة أولى.

وكان مدير مطار تمنهنت الدولي حمزة أحمد، قد أكد جهوزية المطار لاستقبال الرحلات التجارية والمسافرين خلال الأيام القادمة وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة.

يشار إلى أن مطار تمنهنت الدولي قد توقف عن العمل في مايو العام الماضي، بعد الأحداث الأمنية التى شهادتها المنطقة الجنوبية، وانسحاب القوة الثالثة من المطار.

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