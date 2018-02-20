#ليبيا_الآن | إحتضنت قاعة التدريب في ديوان بلدية #طرابلس المركز ورشة عمل خاصة بمنظمات المجتمع المدني حول دور منظمات المجتمع المدني وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
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