وصول أكثر من 400 مواطن إلى الأراضي الليبية عبر منفذ السلوم اليوم

استقبل منفذ السلوم البري، اليوم الثلاثاء، 407 من المواطنين الليبيبن القادمين من مصر، عبر منفذ السلوم، إضافة إلى 195 مواطنا مصريًا، حيث شهدت الساعات الماضية حركة مستمرة عبر الاتجاهين مما ساهم في تتنقل 773 من الليبيين والمصريين و100 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

وأكد اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، في تصريحات للصحافة المصرية، إنهاء إجراءات سفر 602 إلى الجانب الليبي، بينهم 195 مصريا و407 ليبيين، كما تم إنهاء إجراءات وصول 171 للجانب المصري بينهم 143 سبق مغادرتهم مصر بطريقة شرعية و28 غادروا متسللين.

