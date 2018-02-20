الصيد: النواب الرافضون لإصدار قانون الاستفتاء يمثلون أنفسهم فقط

ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا الصيد على أن بيان بعض من أعضاء مجلس النواب حول رفضهم إصدار قانون الاستفتاء “يمثل انفسهم فقط”.

الصيد إعتبرت في تصريح لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء اليوم الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد أن كل مؤسسات الدولة في ليبيا لديها مجموعة من المعرقلين، مشددةً على ضرورة عدم الوقوف عند أي مجموعة معرقلة للمضي في بناء الدولة.

وأضافت”إن 16 عضو من مجلس النواب لا يمثلون كل الأعضاء أو الرئاسة وهم يمثلون انفسهم فقط والمعرقلين لا يمثلون ليبيا بالكامل وهم ذات الاشخاص المعرقلين للاتفاق السياسي ولأي توافق بين الليبيين”.

وكشفت الصيد عن إرسال رئيس الهيئة التأسيسية رسالة رسمية مفتوحة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلي مبعوث ليبيا لدى الامم المتحدة غسان سلامة طالب فيها دعم المجتمع الدولي هذا المسار وتقديم المساعدات اللازمة لإنهاء الاستحقاق الدستوري، مؤكداً أن أي محاولة لعرقلته او تعطيله تعتبر مساساً بإرادة الشعب الذي خرج لانتخاب الهيئة.

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