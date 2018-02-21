برشلونة يتعادل مع تشيلسي بهدف في دوري أبطال أوروبا

كتب- محمود السيد

تعادل فريق برشلونة الإسباني، مع مضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم بملعب "ستامفورد بريدج"، وافتتح البرازيلي ويليان التهديف لأصحاب الأرض من تسديدة دقيقة بالدقيقة 62 قبل يعادل ليونيل ميسي النتيجة بالدقيقة 75 بعد خطأ من دفاع تشيلسي.

كسر ليونيل ميسي، صيام التهديفية أمام تشيلسي بعد 8 مباريات سابقة، لم يزر فيها شباك البلوز في المباريات الأوروبية.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللقاء بنسبة 69% مقابل 31% لتشيلسي، لكن الفريقين تساويا في عدد التسديد على مرمى الحارسين تير شتيجن وكورتوا بتسديدتين.



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