ثلثا الأمريكيين يؤيدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة

أظهر استطلاع للرأي نشره معهد كوينيبياك، الثلاثاء، بعد إطلاق النار مؤخرا داخل ثانوية في فلوريدا، أن ثلثَي الأمريكيين يؤيدون قوانين أشد صرامة فيما يتعلق بالأسلحة النارية، ليُشكّلوا بذلك غالبية هي الأكثر وضوحا منذ العام 2008.

واستنادا إلى هذا الاستطلاع، الذي شمل 2449 أمريكيا، بين 16 و19 فبراير، فإن 66 في المائة من الأمريكيين، يؤيدون تشديد قوانين الأسلحة، في حين أن 31 في المائة يعارضون ذلك.

وبذلك، يبدو أن المعسكر المؤيد لقوانين أكثر صرامة آخذ في الاتساع، مقارنة بالاستطلاع الذي أجري في ديسمبر 2017، عندما كان 59 في المائة من المستطلعين يؤيدون اتخاذ تدابير أكثر صرامة (مقارنة بـ 36 في المائة).

وبحسب أرقام المعهد، فإن الغالبية المؤيدة لمزيد من القيود على الأسلحة، لم تتجاوز 54 في المائة بين عامي 2008 و2015.

ووفقا للاستطلاع المنشور، الثلاثاء، فإنّ أمريكيَين اثنين من أصل ثلاثة (67%) يعتبران أيضًا أن "من السهل جدا" حاليا شراء سلاح في الولايات المتحدة، بينما كانت النسبة 59 في المائة في نوفمبر الماضي، بعد إطلاق النار في لاس فيغاس، الذي أودى بحياة 58 شخصا، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، و55 في المائة في ديسمبر 2015.

ويعتقد نحو ثلاثة من أصل أربعة أمريكيين (75 في المائة)، أنه يجب على الكونغرس الأمريكي "بذل المزيد" للحد من العنف المسلح، مقارنة بـ67 بالمائة في ديسمبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا