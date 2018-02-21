مسئولون من بيونج يانج يرفضون لقاء نائب الرئيس الأمريكي

قال مكتب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن بنس كان من المقرر أن يجتمع مع مسئولين من كوريا الشمالية، أثناء وجوده في كوريا الجنوبية لحضور افتتاح الألعاب الأوليمبية الشتوية، لكن المسئولين الكوريين الشماليين ألغوا الاجتماع.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن بنس كان في طريقة للاجتماع مع كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، والرئيس الشرفي للدولة، كيم يونج نام، لكن الكوريين الشماليين ألغوا الاجتماع الذي كان مقررا في العاشر من فبراير، قبل ساعتين فقط من موعده.

وقال نيك آيرز، كبير موظفي بنس، في بيان "ستقف هذه الإدارة أمام رغبة كيم في التستر على نظامهم القاتل، بالتقاط صور لطيفة لهم في الألعاب الأوليمبية. ربما كان ذلك هو السبب في تراجعهم عن اجتماع، أو ربما لم تكن لديهم قط نية خالصة للجلوس والتحدث".

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