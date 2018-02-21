شخصيات عسكرية وحكومية تتفقد مستشفى قرنادة العسكري بشحات

تفقد مدير أمن شحات العقيد دكتور محمد فرج سليمان رفقة وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة للاطلاع على سير العمل في مستشفى قرنادة العسكري.

كما زار وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب مستشفي قرنادة العسكري ببلدة قرنادة وأطلع خلال الزيارة الميدانية على نظام العلاج والنظام الإداري والخدمات الصحية والاحتياجات والمستلزمات الطبية.

ورافق الوكيل العام اثناء الزيارة آمر مجموعة عمليات عمر المختار اللواء سالم الرفادي ورئيس جهاز الامداد الطبي الدكتور صالح الاوجلي ورئيس غرفة الاسعاف والطوارئ بديوان وزارة الصحة الاستاذ أبراهيم اليتيمي ومدير مكتب العلاقات العامة بوزارة الصحة الاستاذ عبدالله البراني.

وكان في الاستقبال مدير مستشفى قرنادة العسكري العقيد سالم محمد الصغير ومعاون مدير المستشفى العقيد عطية سعد اسماعيل وبحضور مدير الفرع البلدي قرنادة ومدير امن شحات العقيد دكتور محمد فرج سليمان ورئيس مركز شرطة قرنادة المقدم عبدالعليم المبروك.

واستمع وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة إلى إيجاز عن مراحل التطور الذي مر بها المستشفى العسكري وما يشهده من تطور في العديد من الأقسام، بعد ذلك تم استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بنظام العلاج والترتيبات الأولية والتعاقدات الطبية مع العناصر الطبية المتبع بالمستشفى العسكري.

وكما تفقد عـقـوب أثناء الزيارة عدداً من الأقسام والمنشآت الحديثة التي يحتوي عليها المستشفى العسكري، كما استعرض المجتمعون أهم احتياجات المستشفى بما يمكنه من أداء دوره وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتـأتـي هذه الزيارة بدعوة من آمر مجموعة عمليات عمر المختار وذلك في إطار السعي لتنسيق وتوحيد الجهود بين وزارة الصحة المؤقتة والقوات المسلحة العربية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية