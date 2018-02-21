الرائد_أخبار ناقلة النفط ” نيسوس ثيراسيا ” تستكمل شحن 500 ألف برميل من النفط …

ناقلة النفط ” نيسوس ثيراسيا ” تستكمل شحن 500 ألف برميل من النفط الخام عبر ميناءي #البريقة و #الزويتينة النفطيين متجهة إلى #إيطاليا.
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