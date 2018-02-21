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#الرائد_أخبار ناقلة النفط ” نيسوس ثيراسيا ” تستكمل شحن 500 ألف برميل من النفط …

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

ناقلة النفط ” نيسوس ثيراسيا ” تستكمل شحن 500 ألف برميل من النفط الخام عبر ميناءي #البريقة و #الزويتينة النفطيين متجهة إلى #إيطاليا.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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