الرائد_أخبار ناقلة النفط ” نيسوس ثيراسيا ” تستكمل شحن 500 ألف برميل من النفط …

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ناقلة النفط ” نيسوس ثيراسيا ” تستكمل شحن 500 ألف برميل من النفط الخام عبر ميناءي #البريقة و #الزويتينة النفطيين متجهة إلى #إيطاليا.

#ليبيا