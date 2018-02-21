تأسيس منظمة "الهدف الأسمى": مراقبة الانتخابات ضمن مهامها

أعلن الأكاديمي والناشط الليبي عقيلة دلهوم، عن تأسيس منظمة مدنية ليبية تحت اسم “الهدف الأسمى” كأحدى منظمات المجتمع المدني، بمدينة سرت.

وأفاد دلهوم، في تصريح خاص لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، أنه تم تأسيس منظمة “الهدف الأسمى”، كأحد منظمات المجتمع المدني في ليبيا التي تم ادراجها مؤخراً ضمن مجموعة المنظمات المدنية بمنظومة المفوضية العليا للانتخابات.

وبين رئيس المنظمة، أن تأسيسها جاء بدوافع وطنية عديدة ايماناً بدور تنظيمات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ التي تُمثل ﻧﻤﻄًﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺧارجاً قليلاً أو كثيراً ﻋﻦ ﺳُﻠﻄﺔ الدولة، فهي تنظيمات المجتمع المستقلة إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ إﺷﺮاف اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.

وأضاف دلهوم، أن وجود منظمات المجتمع المدني أصبح في الوقت الحالي مطلباً من متطلبات الحياة المعاصرة التي أتت بها التنمية والتطور السريع في كافة المجالات، كما أن تَعقد الحياة الاجتماعية وتطور الظروف والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتقنية المتسارعة تستدعي تضافر كافة جهود تنظيمات المجتمع الرسمية والشعبية لمواجهة هذا الواقع وهذه الأوضاع، ومن هنا تأتي أهمية وجود منظمات المجتمع المدني.

وبين رئيس المنظمة، أنه بدأ منذ زمن في الإعداد لتأسيس منظمة تهدف لتنشيط وتفعيل وتصحيح ومراقبة آليات تنفيذ السياسات المتعددة ضمن العلاقة بين المجتمع والدولة، وكانت البداية عن طريق مكتبها التنفيذي الذى يديره عدد من العناصر المختصين في العلوم المختلفة في أغلب المدن والقرى في ليبيا وخارجها،وبذلك تم الاتفاق على تأسيس منظمة وطنية غير حكومية تحمل اسم “الهدف الأسمى”، واتخذت من مدينة سرت ، مقراً رئيسيا لها، على أن يفتح لها فروع في بعض المدن الأخرى إذا أمكن ذلك مستقبلاً.

وأضاف دلهوم أن أهداف المنظمة تتمثل في المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والتصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد والأسر وذوي الإعاقة. والمساهمة في العملية التنموية من خلال تقوية وتمكين المجتمع المحلي من القيام بدوره على أكمل وجه، و لعب دور في دعم خدمات الرعاية الاجتماعية. اقتراح البدائل والتفاوض عليها أو التأثير في السياسات العامة لإدراج هذه البدائل بها. الرصد والمراقبة، إذ إن من حق منظمات المجتمع المدني الاطلاع والحصول على المعلومات حيث يساهم هذا الحق في إتاحة الفرص أمام المجتمع للاطلاع على السياسات المقترحة، ودعم المسار الديمقراطي وتطويره، والحرص على مراقبة مناخه.

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