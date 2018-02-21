الردع تكشف الوضع بالطريق الساحلي بعد الاشتباكات

أكد الناطق باسم قوة الردع الخاصة احمد سالم أن عناصر الحرس الرئاسي يعكفون حاليا على تأمين الطريق الساحلي (طرابلس-جنزور).

وأوضح سالم في تصريحات تلفزيونية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية انه سوف يجري فتح الطريق ولكن بعد التأكد من استقرار الوضع الأمني مبينا أن الأوضاع الآن هادئة

وألقت قوة الردع الخاصة، صباح اليوم الأربعاء، القبض على إحدى عشرا شخصاً بعد الاشتباك مع عصابة متورطة في قضايا خطف وحرابة بمنطقة ورشفانة.

وبين المكتب الإعلامي للقوة أن المجموعة المذكورة بقيادة أبو حميرة جويدة، كانت تسيطر على مصرف الصحاري فرع الماية بقوة السلاح، لافتا إلى أن الاشتباك مع أفراد العصابة أدّى إلى مقتل الرأس المدبر (ابوحميرة جويدة) والقبض على أغلب أفراد العصابة المطلوبين في قضايا خطف وحرابة بالمنطقة.

من جانبه أكد آمر الدوريات بكتيبة فرسان جنزور جلال بشير إغلاق الطريق الساحلي بمنطقة الماية لأسباب أمنية.

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