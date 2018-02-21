مسؤولة أممية تزور مستشفى غريان

قامت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسقة الشؤون الإنسانية “ماريا ريبيرو” صباح اليوم الأربعاء بزيارة لمستشفى غريان التعليمي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (طرابلس) عن مدير المستشفى ناجي شنانة قوله إن هذه الزيارة تهدف للوقوف على الخدمات الطبية التي تُقدم للمرضى بأقسام الإسعاف والإيواء بالمستشفى، والإطلاع على الصعوبات التي تعاني منها أقسام المستشفى من نقص شديد في الأدوية، واحتياجاتها من المعدات والمستلزمات الطبية.

وتأتي الزيارة على هامش مشاركة المسؤولة الأممية في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي يعقد بكلية القانون بمدينة غريان .

ورافق المسؤولة الأممية في الزيارة عميد بلدية غريان يوسف بديري، ورئيس لجنة إدارة الأزمة بالبلدية مفتاح دياب.

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