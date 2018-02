المتوسط:

أعلن قسم الجراحة بمستشفى مصراتة المركزي بالتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية في المستشفى، عن ورشة عمل تضم 8 أطباء، الثلاثاء القادم، للتدريب على خياطة الأمعاء.

وتهدف الورشة إلى تدريب عملي يحاكي الواقع خارج غرف العمليات، بهدف رفع أداء الأطباء.

The post مستشفى مصراتة تنظم ورشة عمل للتدريب على خياطة الأمعاء الثلاثاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية