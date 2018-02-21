انعقاد الجمعية العمومية لمحفظة إفريقيا للاستثمار

أنهت اليوم محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار أسبوع حافل بالاجتماعات بانعقاد الجمعية العمومية لمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار برئاسة الدكتور علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بصفتها الجمعية العمومية للمحفظة وتم خلالها مناقشة الميزانية العمومية لمحفظة ليبيا افريقيا وأيضاً متابعة أداء المجلس والإدارة التنفيذية للمحفظة.

حيث أن مجلس إدارة المحفظة بدء اجتماعاته بالإدارة التنفيذية من منتصف الأسبوع الماضي وتخللها أيضا ورش عمل مع مدراء الشركات التابعة للوقوف على أخر مستجدات في هذه الشركات وكان من ضمن هذه الشركات (شركة لايكو، شركة رأسكم ستار، لاب تك لتقنية المعلومات، الشركة الليبية الافريقية الزراعية القابضة وشركة ليبيا افريقيا للصناعة والتعدين).

ويوم أمس أنعقد الاجتماع الثاني لسنة 2018 لمجلس إدارة المحفظة وذلك برئاسة المهندس محمد سليمان العبيدي لمناقشة موازنة هذا العام وأيضا بعض القرارات الأخرى التي من شأنها دعم الإدارة التنفيذية لتحسين اداءها وأداء الشركات التابعة.

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