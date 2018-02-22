حتى بعد هلاكهم: الدواعش منبوذين ومرفوضين

أخبار ليبيا24

أفاد رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بأن الحكومة التونسية رفضت تسلم أكثر من 70 جثة لدواعش قتل أغلبهم في قصف قوات أمريكية لمعاقل التنظيم الإرهابي في مدينة صبراتة، وقُتل آخرون بجنوب صرمان قبل سنتين.

وأشار محمد إقبال إلى أن السلطات التونسية رفضت مجددًا طلبًا ليبيًا بتسلم أكثر من 70 جثة لإرهابيين في صفوف تنظيم داعش، معبرا عن استغرابه من رفض الحكومة التونسية تقرير مصير جثث الإرهابيين، والتي لا تزال محفوظة في ثلاجات رغم مطالبات أسرهم في تونس بالتحرك لدفنهم.

وقال مسؤولون محليون في ليبيا إنه بعد مرور أشهر على دحر القوات الليبية لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت الساحلية مازالت جثث مئات من مقاتلي التنظيم المتشدد محفوظة في مبردات بانتظار نتيجة تفاوض السلطات الليبية مع عدة حكومات دول أخرى لتقرير مصيرها.

فالشعب التونسي غير مسامح من من أهله اختار الإرهاب وغدر شعبه والأمة الإسلامية كما هو غير مقتنع بحق هؤلاء الحثالة بدفن ديني بحسب الشريعة الإسلامية الكريمة التي طالما أساء إليها الدواعش ولطخ ملامحها الطاهرة.

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